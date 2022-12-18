Оккупанты за ночь обстреляли три общины Днепропетровской области

18 декабря, 08:25
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Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадал 59-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, пять раз за ночь россияне обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии.

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Попали по трем общинам — Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской.

По данным Резниченко, в Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он остался лечиться дома.

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Также в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди невредимы.

Войска РФ практически каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из тяжелой артиллерии.

Обстрелы россияне ведут из Энергодара Запорожской области, а также Запорожской АЭС, где они обустроили огневые позиции.

https://www.youtube.com/embed/2HlSqP8PeiU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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