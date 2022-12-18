Оккупанты за ночь обстреляли три общины Днепропетровской области
Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадал 59-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, пять раз за ночь россияне обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии.
Попали по трем общинам — Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской.
По данным Резниченко, в Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он остался лечиться дома.
Также в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди невредимы.
Войска РФ практически каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из тяжелой артиллерии.
Обстрелы россияне ведут из Энергодара Запорожской области, а также Запорожской АЭС, где они обустроили огневые позиции.