Почти 70 смертоносных снарядов. Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии

9 октября, 08:31
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью россияне обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, выпустив около 70 снарядов.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что оккупанты обстреляли территории Марганецкой и Никопольской громад.

В частности, в Никополе разрушены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять побиты обстрелом. Оборванная линия электропередач.

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В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

В ночь на субботу, 8 октября, войска РФ выпустили по Днепропетровской области около 80 снарядов из Градов. Под обстрелы попали три громады - Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская.

https://www.youtube.com/embed/1S8kK3USjgQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Снаряды Валентин Резниченко Война России против Украины

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