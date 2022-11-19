Выпустили более 60 снарядов. Ночью три громады Днепропетровской области содрогались от вражеских обстрелов
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на субботу, 19 ноября, оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии три громады Днепропетровской области. В частности, Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Отмечается, что этой ночью россияне обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, направив на мирные города и села более 60 снарядов.
«Люди целые. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются», – говорится в сообщении.
По данным Резниченко, в других районах ночь с тревогой и без ударов. И в эту минуту спокойно.
Войска РФ каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.
В ночь на пятницу, 18 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь. Оккупанты обстреляли город из РСЗО, по городу выпустили более 40 снарядов.
Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.