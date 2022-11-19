Выпустили более 60 снарядов. Ночью три громады Днепропетровской области содрогались от вражеских обстрелов

19 ноября, 07:42
Поделиться:
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 19 ноября, оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии три громады Днепропетровской области. В частности, Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Отмечается, что этой ночью россияне обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, направив на мирные города и села более 60 снарядов.

Видео дня

Читайте также:
Олег Жданов
Олег Жданов
Что стоит за использованием Россией ракет с имитатором ядерного заряда

«Люди целые. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются», – говорится в сообщении.

По данным Резниченко, в других районах ночь с тревогой и без ударов. И в эту минуту спокойно.

Войска РФ каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

Читайте также:
«Мы стоим на страже границ НАТО». Интервью с Даниловым — о защите от сумасшедших, которые швыряют ракеты, потерях ВСУ и визите главы ЦРУ

В ночь на пятницу, 18 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь. Оккупанты обстреляли город из РСЗО, по городу выпустили более 40 снарядов.

Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

https://www.youtube.com/embed/kYyCbWy9jgc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X