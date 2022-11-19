Выпустили более 60 снарядов. Ночью три громады Днепропетровской области содрогались от вражеских обстрелов 19 ноября, 07:42 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 19 ноября, оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии три громады Днепропетровской области. В частности, Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Отмечается, что этой ночью россияне обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, направив на мирные города и села более 60 снарядов.

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«Люди целые. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются», – говорится в сообщении.

По данным Резниченко, в других районах ночь с тревогой и без ударов. И в эту минуту спокойно.

Войска РФ каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В ночь на пятницу, 18 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь. Оккупанты обстреляли город из РСЗО, по городу выпустили более 40 снарядов.

Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.