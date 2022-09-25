РФ пять раз ударила Градами по Днепропетровской области, пострадали три общины 25 сентября, 08:31 Обстрел Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 25 сентября, оккупанты выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Под обстрелы попали три громады: Червоногригоровская, Никопольская и Марганецкая.

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В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.

В Марганце тоже вышли из строя сети. Электричество исчезло почти у 3000 семей.

В Червоногригоровской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек.

От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

По предварительным данным, погибших или раненых нет.

23 сентября российские оккупанты выпустили по мирным городам Днепропетровской области около 30 снарядов. В Марганце погибли два человека, еще девять местных жителей получили ранения. Трех человек спасатели вытащили из-под завалов.

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