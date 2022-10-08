Выпустили около 80 снарядов. Оккупанты обстреляли из Градов три громады Днепропетровской области 8 октября, 08:32 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 8 октября, войска РФ выпустили по Днепропетровской области около 80 снарядов из Градов. Под обстрелы попали три громады — Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В Марганецкой общине произошел пожар. Ее огнеборцы уже укротили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных.

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В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской общине почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

Предварительно люди не пострадали.

В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ также атаковали населенные пункты Днепропетровской области. Тогда больше всего пострадал Никопольский район, по которому войска РФ выпустили около 40 снарядов.