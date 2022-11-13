Оккупанты ночью обстреляли две общины Днепропетровской области, есть раненые 13 ноября, 07:52 Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 13 ноября, русские войска били из Градов и тяжелой артиллерии по двум общинам Днепропетровской области. В частности, по Никопольской и Марганецкой. Две женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, больше всего пострадал Никополь. В город прилетели около 40 снарядов.

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Ранены две женщины — 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.

По данным Резниченко, в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили.

От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГСа, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине обошлось без человеческих жертв.

Войска РФ каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 12 ноября войска РФ терроризировали жителей Никопольского района Днепропетровской области.