Оккупанты ночью обстреляли две общины Днепропетровской области, есть раненые

13 ноября, 07:52
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Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия ночного обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 13 ноября, русские войска били из Градов и тяжелой артиллерии по двум общинам Днепропетровской области. В частности, по Никопольской и Марганецкой. Две женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, больше всего пострадал Никополь. В город прилетели около 40 снарядов.

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Ранены две женщины — 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.

По данным Резниченко, в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

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Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили.

От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГСа, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине обошлось без человеческих жертв.

Войска РФ каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 12 ноября войска РФ терроризировали жителей Никопольского района Днепропетровской области.

https://www.youtube.com/embed/fLfZJRmQlCA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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