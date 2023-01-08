Оккупанты обстреляли Никополь и одну из общин Днепропетровской области 8 января, 23:08 Последствия одного из обстрелов Днепропетровской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Российские военные вечером в воскресенье, 8 января, обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Также под снарядами оказалась территория Червоногригорьевской общины.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

По его данным, оккупанты совершили обстрелы города Никополь и территории Червоногригоревской территориальной общины. На месте взрывов находятся спасатели.

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Предварительно никто из людей не пострадал, уточнил чиновник.

Также Евтушенко рассказал, что в течение дня в Никополе произошел пожар, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.

В ночь на воскресенье, 8 января, российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровской области.

Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольский район. Ударили по Червоногригорьевской и Мировской общинах.