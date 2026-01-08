В Днепропетровской области после атаки РФ без тепла и воды остались более миллиона человек

Очередь на пункте разлива воды в Днепре (Фото: Суспільне Дніпро)

В Днепропетровской области после массированного удара РФ без тепла и воды остались более миллиона человек, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что в Днепропетровской и Запорожской областях продолжается восстановление сетей после российской атаки.

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По состоянию на утро четверга, 8 января, на Днепропетровщине удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах.

На левом берегу Днепра водоснабжение осуществляется с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Все поезда в Днепре и области продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости.

В то же время в Запорожье восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

В Запорожской области восстановлено электроснабжение стратегической инфраструктуры. Поезда курсируют в обычном режиме.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

8 января глава Днепропетровской области Владислав Гайваненко заявил, что в результате российской массированной атаки дронами на энергетические объекты повреждена инфраструктура в трех районах — Криворожском, Днепровском и Павлоградском.

Всего ночью Россия запустила по Украине 97 дронов, зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях.