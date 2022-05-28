Днепропетровская область снова под обстрелом: по одной из громад РФ ударила из артиллерии

28 мая, 08:55
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Последствия российского обстрела, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Последствия российского обстрела, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Зеленодольской общине Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Война России против Украины — главные события 28 мая

« Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Люди не пострадали», - написал утром 28 мая Резниченко.

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За сутки до этого, в ночь на 27 мая, российские оккупационные войска обстреляли ракетами Искандер военный полигон в Днепропетровской области. По меньшей мере, 10 человек погибли, 35 были ранены.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Днепропетровская область Артиллерийский удар Валентин Резниченко Война России против Украины

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