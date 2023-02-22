Оккупанты трижды за сутки били по Никопольскому району: повреждена линия электропередач и дома

22 февраля, 20:35
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты в среду, 22 февраля, трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, повредив линию электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

«Агрессор не перестает издеваться над Никопольским районом. За сегодняшний день обстрелял район трижды», - говорится в сообщении.

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По данным Лысака, оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Мировской общинам. Есть разрушение.

Отмечается, что больше всего досталось Марганцу. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, питающую насосную станцию. Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено.

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Кроме того, повреждены и десяток частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод.

Остальные пораженные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия атак.

20 февраля российские снаряды из тяжелой артиллерии попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам.

https://www.youtube.com/embed/t7bqJVkSbVQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Война России против Украины Повреждения Сергей Лысак

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