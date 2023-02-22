Оккупанты трижды за сутки били по Никопольскому району: повреждена линия электропередач и дома
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Российские оккупанты в среду, 22 февраля, трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, повредив линию электропередач.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.
«Агрессор не перестает издеваться над Никопольским районом. За сегодняшний день обстрелял район трижды», - говорится в сообщении.
По данным Лысака, оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Мировской общинам. Есть разрушение.
Отмечается, что больше всего досталось Марганцу. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, питающую насосную станцию. Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено.
Кроме того, повреждены и десяток частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод.
Остальные пораженные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия атак.
20 февраля российские снаряды из тяжелой артиллерии попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам.