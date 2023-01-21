Войска РФ атаковали Днепропетровскую область и повредили предприятие
Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)
Российские оккупанты вечером субботы, 21 января, обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области, чем повредили промышленное предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.
По его словам, враг применил тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Масштабы повреждений выясняют. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ударил из тяжелой артиллерии по селу Вышетарасовка.