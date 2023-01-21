Войска РФ атаковали Днепропетровскую область и повредили предприятие 21 января, 23:01 Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты вечером субботы, 21 января, обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области, чем повредили промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, враг применил тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Масштабы повреждений выясняют. К счастью, обошлось без пострадавших.

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В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ударил из тяжелой артиллерии по селу Вышетарасовка.

