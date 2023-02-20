Россияне трижды за день обстреляли Никопольский район
Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)
Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
По его словам, снаряды из тяжелой артиллерии попали в Марганецкую и Червоногригоровскую общины.
На местах обстрелов работают спасатели. Они уточняют последствия атак.
19 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате этого два человека получили осколочные ранения.