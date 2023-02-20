Россияне трижды за день обстреляли Никопольский район

20 февраля, 20:57
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Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, снаряды из тяжелой артиллерии попали в Марганецкую и Червоногригоровскую общины.

На местах обстрелов работают спасатели. Они уточняют последствия атак.

Видео дня

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19 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате этого два человека получили осколочные ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Днепропетровская область Война России против Украины Сергей Лысак

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