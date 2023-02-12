Оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области, один человек погиб, двое ранены — ОВА 12 февраля, 20:43 Последствия обстрела Днепропетровской области 12 февраля (Фото:Сергей Лысак / Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 12 февраля, обстреляли три громады в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, оккупанты применили ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В Никополе погибла 53-летняя женщина. Ранения получили пенсионерки в возрасте 88 и 76 лет: первая из них находится на амбулаторном лечении, вторую госпитализировали.

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Оккупанты повредили в городе шесть многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

После обеда российские захватчики обстреляли Марганецкую громаду. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако враг повредил 20 частных домов, три легковых автомобиля, линии электропередач и газопровод. Две хозяйственные постройки разрушены, еще полтора десятка повреждены.

Кроме того, враг вел огонь по Мировской громаде. Обошлось без пострадавших. Территорию обследуют спасатели.

Ночь на 12 февраля в Днепропетровской области прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, которые летели накануне вечером, сбили.