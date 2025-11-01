Россияне атаковали Днепропетровскую область: погибли два человека, еще семь человек ранены

В результате атак российских войск в Днепропетровской области погиб мужчина (Фото: ГСЧС)

Вечером в субботу, 1 ноября, российские войска нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области , в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Обновлено 22:22 Умерла 50-летняя женщина, получившая тяжелые ранения из-за российской атаки в Самаровском районе, сообщил Гайваненко. Он констатировал, что число погибших выросло до двух.



Об этом сообщил и. о. начальника Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, возник пожар, изуродован магазин.

«В течение дня от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. А именно — райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады. К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно», — сообщил он.

Позже он уточнил, что в результате атаки на Самаровский район пострадали 8 человек. Все госпитализированы, половина из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

В 20:43 руководитель ОГА сообщил, что в результате обстрела один человек погиб. Разрушен магазин, повреждены 7 жилых домов.

Российская оккупационная армия в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия.

В областной военной администрации добавили, что оккупанты атаковали Днепр вечером 30 октября и ночью на 31 октября, пожары уже ликвидированы.