Оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, разрушены дома и спорткомплекс

3 июля, 17:08
Зеленодольск (Фото:wikipedia.org)

Зеленодольск (Фото:wikipedia.org)

Российские оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате обстрелов разрушены четыре дома и спорткомплекс.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.

«Спасатели обследовали территорию после утреннего вражеского обстрела Зеленодольска. В городе разрушены дома, повреждены спортивный комплекс и хозяйственные постройки. На месте попадания осталась воронка. Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что в дачном массиве разрушены три дома и два хозяйственных сооружения, еще один дом и два хозяйственных сооружения повреждены.

В ГСЧС сообщили, что снаряд задел спортивный комплекс, там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала. Люди из-за обстрела не пострадали.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Зеленодольск

Эксклюзивы НВ

Дети (Фото:Getty Images)
Демографическая пропасть /
С каким вызовом столкнулась Украина из-за войны
3 июля, 12:00
Эксперты
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Вечная мерзлота и ледники стали домом для невероятного количества микробов и бактерий (Фото:НВ)
Неизвестные бактерии и не только /
Какие угрозы для человечества скрываются в тающих ледниках
3 июля, 08:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X