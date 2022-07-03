Оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, разрушены дома и спорткомплекс
Зеленодольск (Фото:wikipedia.org)
Российские оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате обстрелов разрушены четыре дома и спорткомплекс.
Отмечено, что в дачном массиве разрушены три дома и два хозяйственных сооружения, еще один дом и два хозяйственных сооружения повреждены.
В ГСЧС сообщили, что снаряд задел спортивный комплекс, там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала. Люди из-за обстрела не пострадали.
Ранее российские оккупанты нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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