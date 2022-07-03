Оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, разрушены дома и спорткомплекс 3 июля, 17:08 Зеленодольск (Фото:wikipedia.org)

Российские оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате обстрелов разрушены четыре дома и спорткомплекс.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.





«Спасатели обследовали территорию после утреннего вражеского обстрела Зеленодольска. В городе разрушены дома, повреждены спортивный комплекс и хозяйственные постройки. На месте попадания осталась воронка. Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации», — говорится в сообщении.



Видео дня Отмечено, что в дачном массиве разрушены три дома и два хозяйственных сооружения, еще один дом и два хозяйственных сооружения повреждены. В ГСЧС сообщили, что снаряд задел спортивный комплекс, там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала. Люди из-за обстрела не пострадали. Ранее российские оккупанты нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.