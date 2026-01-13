РФ массированно атаковала Днепропетровскую область. Вспыхнули пожары, повреждены дома и газопроводы, есть пострадавшие — фото
Последствия российского удара по Днепропетровской области, 13 января 2026 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
Войска страны-агрессора России в ночь на вторник, 13 января, массированно атаковали Днепропетровскую область, пострадали два человека.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.
По его данным, вечером 12 января российская армия атаковала дронами Кривой Рог, а ночью массированно ударила ракетами и беспилотниками по району — Зеленодольской громаде.
В результате атаки вспыхнул пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Васильковской громаде Синельниковского района в результате атаки БпЛА горел частный дом, повреждены хозяйственная постройка, автомобиль и прицеп, газопровод.
Там также пострадал 86-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Солонянской громаде Днепровского района поврежден частный дом.
ГСЧС отметила, что спасатели ликвидировали все пожары, которые возникли на Днепропетровщине в результате российского обстрела.
К ликвидации последствий привлекались 45 спасателей и 13 единиц техники.
В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.
Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua писали со ссылкой на сообщения в Сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.
В пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.
В Одессе в результате обстрела повреждены объекты энергетики и жилые дома, пострадали шесть человек.