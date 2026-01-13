Последствия российского удара по Днепропетровской области, 13 января 2026 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на вторник, 13 января, массированно атаковали Днепропетровскую область , пострадали два человека.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.

По его данным, вечером 12 января российская армия атаковала дронами Кривой Рог, а ночью массированно ударила ракетами и беспилотниками по району — Зеленодольской громаде.

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В результате атаки вспыхнул пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: Александр Ганжа/Telegram

В Васильковской громаде Синельниковского района в результате атаки БпЛА горел частный дом, повреждены хозяйственная постройка, автомобиль и прицеп, газопровод.

Там также пострадал 86-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Солонянской громаде Днепровского района поврежден частный дом.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: Александр Ганжа/Telegram

ГСЧС отметила, что спасатели ликвидировали все пожары, которые возникли на Днепропетровщине в результате российского обстрела.

К ликвидации последствий привлекались 45 спасателей и 13 единиц техники.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua писали со ссылкой на сообщения в Сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.

В пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате обстрела повреждены объекты энергетики и жилые дома, пострадали шесть человек.