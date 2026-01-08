Последствия ударов РФ «самые сложные». В обесточенном Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня — Филатов

8 января, 13:04
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Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В Днепре в результате массированной атаки армии страны-агрессора России в ночь на четверг, 8 января, возникла чрезвычайная ситуация национального уровня.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это на самом деле чрезвычайная ситуация национального уровня», — сказал он.

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Филатов отметил, что электроснабжение в больницах постепенно восстанавливают, напомнив, что медучреждения имеют резервные источники питания и необходимые запасы.

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По его словам, канализационная система уже заживлена, а левый берег Днепра поддерживается альтернативными сетями питания, в частности для обеспечения давления воды в многоэтажках. Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется благодаря работе энергетиков и коммунальщиков, подчеркнул он.

«Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу», — добавил Филатов.

Электротранспорт в городе временно заменяют автобусами, при этом запасов горючего хватит на несколько дней. В Днепре функционируют 89 коммунальных пунктов несокрушимости, а также дополнительные — от государственных и частных структур, добавил мэр.

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Он отметил, что детсады работают в режиме дежурных групп по четыре часа, а школьные каникулы продлили до 11 января.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после массированного удара РФ без тепла и воды остались более миллиона человек, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Глава Днепропетровской области Владислав Гайваненко заявил, что в результате российской массированной атаки дронами на энергетические объекты повреждена инфраструктура в трех районах — Криворожском, Днепровском и Павлоградском.

Всего ночью Россия запустила по Украине 97 дронов, зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Город Днепр Война России против Украины Чрезвычайное положение Атака Свет

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