Россияне ударили дроном по пригороду Днепра: разрушен частный дом, погиб человек

В воскресенье днем, 8 ноября, россияне нанесли удар беспилотником по центру Днепра . Разрушен как минимум один частный дом, погиб один человек, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Еще один человек получил ранение в результате атаки россиян. Под завалами могут находиться люди, заявлял Ганжа.

Ранее в ОВА сообщили, что из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровской области остались без электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на генераторы.

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По данным ДТЭК, ночью россияне вновь совершили массированную атаку на энергетику региона и повредили важные энергообъекты.

В ночь на 8 ноября россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 137 вражеских БПЛА (типа Shahed — 88 реактивных, а также Гербера и дроны других типов). В ряде областей объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрыве в Черкассах, зафиксированы попадания в Харькове и Хмельницком.