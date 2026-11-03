Удар РФ по Днепру: россияне попали в жилой квартал и ТЭЦ, повреждена больница

Во вторник, 3 ноября, на рассвете российские войска атаковали Днепр . В результате удара повреждены дома, есть раненые, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Обновлено в 07:47. Как сообщил Ганжа, в результате российской атаки пять человек получили ранения. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в Самарском районе зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница.

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Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Ранее Ганжа сообщал, что 3 ноября российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе. Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о российских ударах по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

В Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, сообщили в ДТЭК.

31 октября сообщалось, что российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области, в результате чего два объекта ДТЭК Днепровские электросети получили серьезные повреждения.

В компании отметили, что один из них энергетики до этого почти двое суток пытались восстановить после предыдущего удара.

3 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.