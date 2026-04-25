Во время массированного обстрела российским оккупантами Днепра ночью в окно жилого дома влетел беспилотник. Он не разорвался, все жильцы квартиры остались живы.

Об этом сообщил в субботу, 25 апреля, городской голова Днепра Борис Филатов.

«Таких случаев реально один на миллион. Вот и не верь после этого в чудеса», — прокомментировал он.

Реклама

25 апреля Днепр подвергся одному из самых массированных обстрелов РФ с начала полномасштабной войны. Российские агрессоры с ночи атаковали город ракетами и десятками дронов, в течение дня прозвучала серия новых взрывов.

Были попадания в дома, АЗС, предприятие, возникли масштабные пожары и задымления. На данный момент известно о шести погибших и 47 пострадавших.

Читайте также: Свириденко пообещала оказать поддержку Днепру после массированного обстрела РФ

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщал, что под один из российских ударов попал его заместитель Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета.