Во время российской атаки на Днепр дрон влетел прямо в окно квартиры, люди чудом остались живы — Филатов

25 апреля, 18:20
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Жители квартиры, в которую влетел российский дрон, чудом остались живы (Фото: Борис Филатов/Telegram)

Жители квартиры, в которую влетел российский дрон, чудом остались живы (Фото: Борис Филатов/Telegram)

Во время массированного обстрела российским оккупантами Днепра ночью в окно жилого дома влетел беспилотник. Он не разорвался, все жильцы квартиры остались живы.

Об этом сообщил в субботу, 25 апреля, городской голова Днепра Борис Филатов.

«Таких случаев реально один на миллион. Вот и не верь после этого в чудеса», — прокомментировал он.

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25 апреля Днепр подвергся одному из самых массированных обстрелов РФ с начала полномасштабной войны. Российские агрессоры с ночи атаковали город ракетами и десятками дронов, в течение дня прозвучала серия новых взрывов.

Были попадания в дома, АЗС, предприятие, возникли масштабные пожары и задымления. На данный момент известно о шести погибших и 47 пострадавших.

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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщал, что под один из российских ударов попал его заместитель Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Борис Филатов Дніпро Дроны Война России против Украины

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