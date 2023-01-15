В результате обстрела Днепра погибла 15-летняя девушка 15 января, 17:27 Мария Лебедь (Фото:Алиса Фридман / Instagram)

Из-за российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погибла 15-летняя Мария Лебедь.

Об этом сообщила ее сестра Алиса в Instagram.

«Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет (ракета попала в дом)», — написала Алиса Фридман в Stories.

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Мама Марии в момент обстрела была на работе и не знала, что случилось, а девушка была дома, сообщила в Facebook знакомая погибшей Евгения Бондаренко.

Мария занималась хореографией, указано на странице одного из танцевальных клубов Днепра в Facebook.

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, в результате погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.