Из-за удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

15 января, 16:48
Поделиться:
Михаил Кореновский (Фото:Федерация бокса Украины / Facebook)

Михаил Кореновский (Фото:Федерация бокса Украины / Facebook)

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

«Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии», — говорится в сообщении.

Видео дня

Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Читайте также:
В Днепре из-за ракетного удара погибли две подруги-волонтерки

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, в результате погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Бокс Обстрел Город Днепр Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X