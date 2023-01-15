Из-за удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу
Михаил Кореновский (Фото:Федерация бокса Украины / Facebook)
В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский.
Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.
«Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии», — говорится в сообщении.
Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.
Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, в результате погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.