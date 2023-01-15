Из-за удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу 15 января, 16:48 Михаил Кореновский (Фото:Федерация бокса Украины / Facebook)

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

«Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии», — говорится в сообщении.

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Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, в результате погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.