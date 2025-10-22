Все были в укрытии. РФ нанесли три удара по детскому саду в Харькове: спасатели показали, как эвакуировали детей — видео

22 октября, 14:29
Поделиться:
Все 48 детей были в укрытии и не пострадали (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Все 48 детей были в укрытии и не пострадали (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска нанесли три удара шахедами по детскому саду в Харькове. Спасатели показали, как эвакуировали детей после российского удара по детсаду в Харькове.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций Spravdi, все 48 детей были в укрытии и не пострадали.

«Разрушения значительные. На месте работают ГСЧС, полиция и медики», — говорится в сообщении.

Реклама

Агентство Reuters обнародовало новые кадры с места удара.

REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Ранее 22 октября стало известно, что Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар. Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.

Многие дети получили острую реакцию на стресс, сообщил президент Владимир Зеленский. Всего в результате обстрела погиб один человек, семеро взрослых получили ранения. Все дети заведения эвакуированы и находятся в укрытиях, подчеркнул президент.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел Харьков Детский сад Дети атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies