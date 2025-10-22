Все 48 детей были в укрытии и не пострадали (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска нанесли три удара шахедами по детскому саду в Харькове. Спасатели показали, как эвакуировали детей после российского удара по детсаду в Харькове.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций Spravdi, все 48 детей были в укрытии и не пострадали.

«Разрушения значительные. На месте работают ГСЧС, полиция и медики», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters обнародовало новые кадры с места удара.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Ранее 22 октября стало известно, что Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар. Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.

Многие дети получили острую реакцию на стресс, сообщил президент Владимир Зеленский. Всего в результате обстрела погиб один человек, семеро взрослых получили ранения. Все дети заведения эвакуированы и находятся в укрытиях, подчеркнул президент.