Во время удара РФ по детсаду в Харькове погиб коммунальщик и пострадали гражданские, которые были возле здания

22 октября, 15:03
Детсад в Холодногорском районе Харькова после российского удара, 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате удара РФ по детскому саду в Харькове погиб коммунальщик, который с коллегами убирал мусор и опавшие листья возле здания.

Об этом рассказал журналистам мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Суспільне.

По его данным, среди коммунальщиков есть раненые. Также пострадали гражданские люди, которые были рядом со зданием.

Терехов отметил, что в детсаду сложился второй этаж, пожар и спасательная операция продолжаются.

Городской голова уточнил, что на момент удара в детсаду находились 48 детей. Предварительно, всех детей эвакуировали.

«Я очень благодарен работникам ГСЧС, которые эвакуировали из подвального помещения, а оно было очень задымленное, детей. Сейчас идет спасательно-поисковая работа, как вы видите, будем смотреть по информации руководства, которого там нет. Я настаиваю, что нам нужно строить школы и подземные детские сады. Чтобы наши дети учились в безопасных условиях», — добавил Терехов.

Днем 22 октября страна-агрессор Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар. Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие дети получили острую реакцию на стресс. Всего в результате обстрела погиб один человек, семеро взрослых получили ранения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Харьков Детский сад Война России против Украины Военные преступления РФ атака шахедов

Поделиться:

