Оккупанты обстреляли Чугуев, один ребенок ранен — Синегубов 17 сентября, 13:29 Последствия обстрелов Харьковской области оккупантами (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. В результате обстрелов пострадала 11-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Отмечается, что ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы.

Видео дня

До этого в местных Telegram-каналах обнародовали видео, на которых видны столбы дыма и ракеты в небе.

"Пишут, что из Белгорода по нам было выпущено 9 ракет", - говорится в публикациях харьковских каналов.

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