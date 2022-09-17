Оккупанты обстреляли Чугуев, один ребенок ранен — Синегубов
Последствия обстрелов Харьковской области оккупантами (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Войска РФ нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. В результате обстрелов пострадала 11-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Отмечается, что ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.
По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы.
До этого в местных Telegram-каналах обнародовали видео, на которых видны столбы дыма и ракеты в небе.
"Пишут, что из Белгорода по нам было выпущено 9 ракет", - говорится в публикациях харьковских каналов.
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