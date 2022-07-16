«Значительные разрушения»: ночью РФ обстреляла Чугуев Харьковской области, снаряды попали в жилые дома, двое погибших

16 июля, 08:17
Несколько жителей Чугуева получили ранения после ночного обстрела, несколько человек погибли (Фото:ГСЧС)

Несколько жителей Чугуева получили ранения после ночного обстрела, несколько человек погибли (Фото:ГСЧС)

В ночь на 16 июля Чугуевская община Харьковской области подверглась массированному обстрелу российских оккупационных войск, сообщила городской голова Галина Минаева.

По ее словам, в результате обстрела в Чугуеве зафиксированы «значительные разрушения», среди местных жителей есть раненые и пропавшие без вести.

«В частности, разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное, что больнее всего, — несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна», — написала Минаева.

Видео дня

Обновлено в 08:25: спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших

В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом, возник пожар на площади 40 кв. м. Пострадали 2 человека, из них из-под завалов был спасен один. Его госпитализировали в местную больницу. Также спасатели достали из-под завалов тела двух человек, мужчины и женщины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02fxko4Romaa6RP2pUUS7LSk6EaMSCEd23YPKjhsLjVSVVDyo8TWGvYA5uEiGuhLNAl?__cft__[0]=AZWs4jhj54l3E_MbSKBjTyJpqxMVaz6WvLzGysvkM820zOLUR49tk89vl8ec8T0EINroMO31izJ3NWdYhmy3QcHhbEU4NVuYmzgP802JVN5BvDLmTJuF2rl4VOhj36LjJPqCkODpWZDJxcCIQvCe7g9sjmldib23r9jG1nXeYNXdRQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Минаева рассказала, что на месте разрушений работают спасатели, и призвала жителей города держаться поближе к укрытиям и не находиться на улице без особой необходимости.

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid02qqEaHaVGFd1pBD8gA19A4SAsBijSnNkSjsZgqtPtk3dJjKutKobA6Va1UGcTgPtsl?__cft__[0]=AZWjobyc7qTco5yU3rFZfEK4uVrKWOmFkSbvcT6SYgf_48jNlLxqZSp_kNu1SMF6YmmjTvxFQcEvrXNltqvgiPiEXkbLI3HDYtCX9YzKXX-EHW4VqCHJv1jiU8bfTfrIPUIe5Evcbstx4Ei14IVXr-GO&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Андрюс Тапинас (Фото:Laisvės TV/Facebook)
«Это наш общий враг» /
Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью
16 июля, 08:29
Геополитика
По мнению Андрея Федорива, Украину следует позиционировать не как нацию войны, а как нацию смелых воинов, технологий и креаторов (Фото:DR)
«Мы — венчур, источник нового» /
Топ-маркетолог Федорив — о том, какой видит Украину мир, бизнес-трендах и лишнем в жизни. Интервью НВ
16 июля, 08:17
События
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

16 июля, 07:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X