Шестеро раненых, один погибший: последствия вчерашнего удара РФ по Чернобаевке

28 мая, 13:31
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Последствия обстрела частного жилого дома, где погиб 33-летний мужчина (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Последствия обстрела частного жилого дома, где погиб 33-летний мужчина (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Шестеро мирных жителей были ранены, еще один человек погиб в результате ракетного обстрела поселка Чернобаевка (Херсонская область), который Россия осуществила 27 мая.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска РФ в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. Вражеский снаряд попал в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц.

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Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины Чернобаевка

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