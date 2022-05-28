Шестеро раненых, один погибший: последствия вчерашнего удара РФ по Чернобаевке
Последствия обстрела частного жилого дома, где погиб 33-летний мужчина (Фото:Херсонская областная прокуратура)
Шестеро мирных жителей были ранены, еще один человек погиб в результате ракетного обстрела поселка Чернобаевка (Херсонская область), который Россия осуществила 27 мая.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска РФ в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. Вражеский снаряд попал в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц.
Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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