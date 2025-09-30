Движение на нежинском направлении обеспечивается с помощью резервных тепловозов, заявили в Укрзализныце (Фото: www.facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Поезда черниговского направления в результате ночной атаки РФ курсируют с задержками или с изменениями в маршрутах.

Обновлено 19:26 УЗ сообщила о повторном обстреле железнодорожной инфраструктуры.

«Обследуем пути, уже точно имеем обесточивание на Нежинском направлении. Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а следовательно — с задержками», — говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что наиболее значимое отклонение от графика сейчас имеет поезд № 143 Сумы — Львов (7+ часов). В обратном направлении поезд № 144 Львов — Сумы также отправится с опозданием.

Утром во вторник, 30 сентября, Укрзализныця сообщила, что в связи с ситуацией с безопасностью на нежинском направлении движение пригородных поездов временно приостановлено.

В 14:00 УЗ отметила, что последствия ночного обстрела до сих пор мешают вернуть поезда черниговского направления к привычному расписанию.

Движение на нежинском направлении обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из и в Чернигов, Сум и Шостки.

В УЗ добавили, что оперативную информацию о движении пригородных поездов в регионе можно посмотреть в Telegram-канале Укрзализныця: пригородные поезда.

Ночью армия страны-агрессора России атаковала Нежинский район Черниговской области дронами, был прилет по объекту энергетической инфраструктуры.

Без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Украину 65-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силами ПВО было сбито или подавлено 46 вражеских дронов.