Войска РФ обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов — ОК Север

29 января, 16:24
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты днем в воскресенье, 29 января, ударили по Черниговской области по артиллерии и минометам.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Telegram.

Отмечается, что в районе села Хреновка зафиксировано восемь попаданий, вероятно, из миномета калибром 120 мм. А в районе села Красный Хутор — три попадания, вероятно, из самоходной артиллерийской установки.

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Военные отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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28 января российские оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую и Сумскую области. Всего было зафиксировано 27 попаданий.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Черниговская область Оккупант Артиллерия Миномет Война России против Украины

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