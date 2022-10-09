В результате российского обстрела в Черниговской области погиб мужчина, собиравший в лесу грибы 9 октября, 05:13 В ОК призывают жителей не посещать леса (Фото:mikezwei/pixabay)

Около 18:20 в субботу, 8 октября, жители поселка Мощенко на Черниговщине сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины. Местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку в результате обстрела российской артиллерией.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.



Мужчина собирал в лесу грибы. Тело погибшего эвакуировано к месту жительства представителями Национальной полиции.

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«Еще раз обращаемся ко всем жителям региона, особенно пограничным районам, страдающим систематическими обстрелами со стороны РФ, и призываем избегать прогулок в лес по каким-либо причинам! Берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте себя опасности!», — призывали в ОК.