«Горожан просят держаться подальше». В результате удара оккупантов повреждена телебашня в Чернигове

30 октября, 17:50
В Черниговском горсовете просят горожан не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров (Фото: Дарья Бреднякова / Суспільне. Чернигов)

В результате удара российских оккупантов по телебашне в Чернигове, который те нанесли 29 октября, сооружение оказалось повреждено.

Об этом 30 октября сообщают представители пресс-службы Черниговского горсовета.

Как рассказали чиновники, ради предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции телебашни.

«Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров», — подытожили в Черниговском горсовете.

Ранее, в ночь с 28 на 29 октября, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова.

Как заявлял начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, по предварительной версии событий, жертв среди людей нет в результате атаки РФ нет.

До того в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеского БпЛА в районе Чернигова.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Чернигов атака дронами Война России против Украины Телебашня

