В Сети появились первые кадры после российского удара по Чернигову , в результате которого погибли две 15-летние девушки, а еще более 20 человек получили ранения. Соответствующее видео в четверг, 29 октября, обнародовало Суспільне.

Среди раненых — по меньшей мере трое детей. Одиннадцать пострадавших доставили в городские больницы, еще четверым медики оказали помощь на месте. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили по центру Чернигова, когда на улицах находилось много людей.

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23 октября российские войска атаковали два частных предприятия в Чернигове, в результате чего один человек погиб, а еще по меньшей мере 25 получили ранения. Российский беспилотник упал на территорию одного из предприятий и вызвал разрушения.

В ночь на 9 октября российские войска атаковали беспилотниками гипермаркет Эпицентр в Чернигове. В результате удара были повреждены крыша торгового центра и окна в соседних многоэтажках, а на территории гипермаркета вспыхнул пожар.