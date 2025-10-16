Россияне атаковали одно из предприятий Чернигова

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки в Нежине на Черниговщине (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Армия страны-агрессора России в четверг, 16 октября, атаковала одно из предприятий Чернигова .

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

По его данным, информация о пострадавших пока отсутствует.

Ночью войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами, в том числе баллистическими. В Полтаве, Кропивницком и Харькове слышали взрывы.

В Нежине Черниговской области один из дронов попал в жилую многоэтажку. На месте удара вспыхнул пожар.

Беспилотники также попали в один из логистических объектов. По предварительной информации, в результате атаки один человек получил ранения.