В ночь на 22 октября, российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области , в результате чего есть последствия для критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он также уточнил, что в пределах области были обезврежены три российские ракеты и 15 БпЛА.

Он также добавил, что в результате атаки есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование объектов продолжается.

В области введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, отметил Табурец.

Других деталей он не раскрыл.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что в сторону Канева Черкасской области российские оккупанты запустили ракеты. Позже в городе прогремели взрывы.

В Каневе находится ГЭС, которая построена на реке Днепр и входит в состав Укргидроэнерго.

Укрзализныця предупреждала, что в результате обстрелов есть задержки поездов на Черкассы.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.