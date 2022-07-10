Поддерживают связь. Под завалами дома в Часовом Яре могут находиться еще более 20 человек — Кириленко 10 июля, 17:35 Обстрел Часова Яра (Фото:Донецкая ОВА / Telegram)

После ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре 15 человек погибли, еще с несколькими людьми, которые до сих пор остаются под завалами, спасатели держат связь.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, под завалами могут находиться еще 25 человек, в том числе ребенок.

«Пять человек удалось спасти. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт. По разным оценкам, там возможно нахождение еще 24 человек, среди которых девятилетний ребенок», — рассказал он.

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По словам Кириленко, спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома.

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Утром 10 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о шести погибших и пятерых раненых; под завалами оставались не менее 34 человек, в том числе ребенок.



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