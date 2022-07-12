Ракетный удар РФ по Часову Яру: количество погибших под завалами возросло до 35 человек

12 июля, 12:25
Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Часовом Яру (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Часовом Яру (Фото:ГСЧС)

Количество погибших под завалами жилого дома в результате ракетного удара РФ по городу Часов Яр в Донецкой области возросло до 35 человек.

Такие данные по состоянию на 11:00 вторника, 12 июля, обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Среди погибших есть ребенок — мальчик около 9 лет.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=ovZgnPOl6oY&feature=emb_title

Из-з под завалов спасены девять человек.

Спасатели уже провели расчистку и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02DJ7uAqQtyFmo5hoYzc66gDJatZEHjfdGbkEz3zJPdEfAnTyjF1FQzPFLjYSVDxRJl

Ранее сообщалось о 34 погибших.

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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