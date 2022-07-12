Ракетный удар РФ по Часову Яру: количество погибших под завалами возросло до 35 человек
Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Часовом Яру (Фото:ГСЧС)
Количество погибших под завалами жилого дома в результате ракетного удара РФ по городу Часов Яр в Донецкой области возросло до 35 человек.
Такие данные по состоянию на 11:00 вторника, 12 июля, обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Среди погибших есть ребенок — мальчик около 9 лет.
Из-з под завалов спасены девять человек.
Спасатели уже провели расчистку и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
Ранее сообщалось о 34 погибших.
Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.
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