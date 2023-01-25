Оккупанты ударили по магазину в Бериславе: двое погибших

25 января, 15:52
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Последствия российского обстрела в Бериславе, 25 января 2023 года (Фото:Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram)

Последствия российского обстрела в Бериславе, 25 января 2023 года (Фото:Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram)

Российские оккупанты в среду, 25 января, массированно обстреляли Берислав Херсонской области, погибли два человека. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Херсонской ОВА.

Янушевич рассказал, что россияне днем атаковали место массового скопления людей — продуктовый магазин, в котором были люди. Два человека погибли, трое госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

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За прошедшие сутки российские оккупанты 52 раза обстреляли Херсонскую область, 12 раз — Херсон. Один человек погиб, шесть — ранены. В Херсоне войска страны-террориста ударили по роддому, школе, поликлинике, морскому порту и жилым домам.

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Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты несут значительные потери на юге Украины, и им приходится подтягивать новые силы.

https://www.youtube.com/embed/kzrVJidsVh8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Обстрел Херсонская область Война России против Украины Ярослав Янушевич Берислав

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