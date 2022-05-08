Авиаудар по школе. В Белогоровке в результате атаки оккупантов предварительно погибли 60 человек — глава Луганской ОВА 8 мая, 07:38 Цей матеріал також доступний українською Ликвидация пожара, возникшего в результате российского авиаудара, длилась почти четыре часа (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В результате авиаудара оккупантов РФ по школе в Белогоровке в субботу, 7 мая, предварительно погибли 60 человек. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он рассказал, что в результате атаки РФ на школу с бомбоубежищем в Луганской области в 16:37 вспыхнули пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Их ликвидация длилась около четырех часов, после чего начали разбирать завалы.

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«К сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли», — заявил Гайдай.



Накануне российские войска сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, расположенном возле Лисичанска. Там от обстрелов прятались около 90 жителей.



Также 7 мая оккупанты обстреляли из Градов Приволье. В результате атаки РФ погибли двое детей, еще двое и 69-летняя женщина были тяжело ранены.



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