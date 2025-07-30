Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: всех осужденных эвакуировали

Все осужденные Беленьковской исправительной колонии № 99, которую атаковали российские оккупанты , были эвакуированы сразу после обстрела. Об этом сообщил министр юстиции Герман Галущенко, который посетил место атаки, говорится на сайте ведомства.

По словам министра, характер российского удара по колонии говорит о том, что целью оккупантов было именно пенитенциарное учреждение.

«Это — террористический акт, сознательный удар по пенитенциарному учреждению, который не может быть оправдан никакими военными целями», — подчеркнул Галущенко.

Он отметил, что в колонии есть бомбоубежища, куда осужденные спускаются во время тревоги. Однако в день трагедии укрытием не удалось воспользоваться из-за характера удара.

Министр отметил, что ведомство призвало международные организации приехать на место происшествия и зафиксировать факт терроризма.

Сейчас изучаются все обстоятельства, включая то, как именно был нанесен удар, сообщил Галущенко.

В ночь на 29 июля российские захватчики атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области.

В результате удара по Беленьковской исправительной колонии № 99 погибли 16 осужденных, 44 человека получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

Заместитель начальника исправительной колонии Дмитрий Азаров рассказал, что все осужденные были проинструктированы и знали план действий в случае российской атаки, однако к такому удару невозможно быть готовым.

«Два КАБа попали в столовую, один КАБ попал в непосредственно место проживания осужденных, где было больше всего погибших. Сотрудники с работниками медицинской части до приезда карет скорой помощи оказывали помощь. Ну, не много, ведь скорые помощи просто прибыли мгновенно, их работало очень много, десятки скорых карет доставляли осужденных по больницам Запорожья», — сказал он.