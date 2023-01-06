Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих — ОВА 6 января, 10:47 Бахмут, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупанты в течение четверга, 5 января, обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате погиб один человек, а еще трое ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, за сутки войска РФ убили одного мирного жителя Бахмута. Один человек в городе получил ранения.

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Также оккупанты ранили двух жителей Часового Яра.



Всего с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в Донецкой области погибли 1290 человек, еще 2816 получили ранения. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Утром 6 января Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на попытках установить контроль над Донецкой областью. Захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.

