Череватый о российском обстреле Бахмута фосфорными боеприпасами: Наши воины выстояли 9 мая, 17:24 Российские оккупанты сбросили на Бахмут зажигательные боеприпасы (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Российские оккупанты использовали в Бахмуте Донецкой области запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы, но украинские защитники выстояли и продолжают оборонять город.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он напомнил, что оккупанты в течение всей войны нарушали все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия — от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов.

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«Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются, мы стоим», — подчеркнул он.

Российские оккупанты сбросили на Бахмут запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы в пятницу вечером, 5 мая. Жилые кварталы города охватил огонь.

Женевская конвенция запрещает применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов. Однако Россия неоднократно применяла их против гражданского населения во время полномасштабной войны против Украины.