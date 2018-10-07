Обстрел автомобиля в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых

Одесская полиция задержала еще троих подозреваемых в вооруженном нападении на соратиника бывшего активиста Автомайдана Евгения Резвушкина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Ранее сообщалось, что 6 октября, около 23:00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного Автомайдана. Затем в одесском Автомайдане заявили, что раненный накануне "активист" не является членом организации.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.

Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города.

По факту ночной стрельбы в Киевском районе Одессы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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