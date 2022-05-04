Десять погибших сотрудников. Момент удара России по Авдеевскому коксохимическому заводу попал на видео 4 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла удар по заводу, когда работники собирались домой после смены (Фото:Скриншот видео НПУ/Telegram)

Момент удара России по Авдеевскому коксохимическому заводу попал на видео.

Война России против Украины — главные события 4 мая

На записи, которую обнародовали в Нацполиции, зафиксировано несколько попаданий в районе остановки, где работники ждали автобус после смены.

Видео дня

В результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохима 3 мая погибли по меньшей мере десять человек, 15 — были ранены.

В момент обстрела группа работников садилась в автобусы после окончания смены.





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