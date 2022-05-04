Десять погибших сотрудников. Момент удара России по Авдеевскому коксохимическому заводу попал на видео
Россия нанесла удар по заводу, когда работники собирались домой после смены (Фото:Скриншот видео НПУ/Telegram)
Момент удара России по Авдеевскому коксохимическому заводу попал на видео.
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На записи, которую обнародовали в Нацполиции, зафиксировано несколько попаданий в районе остановки, где работники ждали автобус после смены.
В результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохима 3 мая погибли по меньшей мере десять человек, 15 — были ранены.
В момент обстрела группа работников садилась в автобусы после окончания смены.
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