Россияне атаковали жилые кварталы и промзону Авдеевки из разного оружия — ОВА 25 февраля, 20:02 Последствия российского обстрела Авдеевки, 25 февраля 2023 (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты в субботу, 25 февраля, обстреляли из разных типов оружия Авдеевку Донецкой области, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, Авдеевка находится под шквальным огнем врага. Оккупанты дважды обстреляли город из артиллерии и один раз — танками. Кроме того, россияне нанесли авиаракетный удар и применяли Грады.

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Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне Авдеевки. В частности, враг повредил одну из лучших школ региона, которую только в 2021 году открыли после полной реконструкции.

Также 25 февраля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Краматорска Донецкой области. Один человек получил ранения.

