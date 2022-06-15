Смертельный удар оккупантов из Ураганов: появились фото последствий ночного обстрела Днепропетровской области

15 июня, 12:00
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Российские оккупанты ударили из Ураганов по городу Апостолово в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты ударили из Ураганов по городу Апостолово в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко опубликовал фото вражеских ударов из РСЗО Ураган по городу Апостолово, жертвами которого стали четыре человека.

Снимки Резниченко обнародовал у себя в Telegram.

«Апостолово после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек», — написал он.

В ночь на 15 июня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Жертвами удара стали четыре человека, еще один был ранен.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/svcoHwSZ4Wg

В городе повреждены около десяти жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.

Кроме того, Валентин Резниченко сообщил, что два прилета было зафиксировано в Новомосковском районе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область РСЗО Ураган Война России против Украины

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