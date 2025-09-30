Били по детсадам, домам и ТЭЦ. СБУ сообщила о подозрении двум генералам РФ, которые командовали обстрелом Ахтырки

Российские генералы Сергей Кисель и Евгений Журавлев, которые командовали обстрелом Ахтырки, получили подозрения от СБУ (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заочно объявила подозрение двум российским генералам и их подчиненным из 4-й танковой дивизии, которые командовали ударами Ураганами и Градами по городу Ахтырка Сумской области в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 30 сентября.

Спецслужба отметила, что 25 февраля 2022 года российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Ахтырки. Тогда они ударили по городу реактивными системами залпового огня Град и Ураган.

Во время атаки армия РФ разрушила и повредила местные детсады, десятки жилых домов и объект энергетики, в частности критически важную ТЭЦ.

«В результате обстрела погибли 9 жителей общины, среди которых был ребенок. Еще 9 гражданских, в том числе и ребенок, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, атаку по Ахтырке санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель — командующий 1-й танковой армии западного военного округа России.

По словам СБУ, далее по его приказу подготовкой и непосредственно обстрелом занимались его подчиненные из 4-й танковой дивизии РФ (более известной как Кантемировская дивизия имени Юрия Андропова):

генерал-майор Евгений Журавлев — командир дивизии;

полковник Дмитрий Киршин — начальник штаба дивизии;

полковник Владимир Кривощапов — начальник артиллерии дивизии;

полковник Александр Александров — командир 275-го самоходного артиллерийского полка;

подполковник Магомедрасул Курбанов — начальник штаба — заместитель командира 275-го самоходного артиллерийского полка.

На основании собранных доказательств Служба безопасности заочно сообщила фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).