«Операция» по захвату российского самолета и удар РФ по аэродрому: СБУ сообщила о подозрении военному 21 апреля, 15:54 Последствия удара РФ по аэродрому Канатово в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Бывшему и.о. командира воинской части сообщили о подозрении в превышении полномочий — правоохранители считают, что его действия привели к массированному удару РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года.

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозрение объявили по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), расследование продолжается.



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В материалах дела сказано, что подозреваемый вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.

«Операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ. По данным спецслужбы, в ходе этой «операции» Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

«СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания к этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности», — заявил глава СБУ Василий Малюк.



В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.

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