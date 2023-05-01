Обстрел РФ аэродрома Канатово: апелляционное заседание по Червинскому состоится в середине мая 1 мая, 20:48 Роман Червинский (Фото:Суспільне)

Судебное заседание в апелляционном суде по делу и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому, задержанному СБУ по делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово, состоится 15 мая 2023 года в Киевском апелляционном суде.

Адвокат Червинского Людмила Куса в комментарии Суспільне рассказала, что 26 апреля была подана апелляция. Даты судебного заседания еще нет.

«Первого мая мы получим полный текст, в котором будут изложены все мотивы суда: почему суд принял именно такое решение. Мы дополним свою апелляционную жалобу. Надеюсь, что в конце следующей недели уже назначат какое-нибудь заседание. Мы вообще просим отказать и не выбирать ему ни один предупредительный мероприятие», — сказала она.

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25 апреля в Шевченковском районном суде Киева Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Это произошло после того, как он вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» — завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.



В результате удара погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.



Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.