«Российское зло можно остановить только всем миром»: Зеленский отреагировал на гибель родителей с детьми в Радушном

На данный момент известно о гибели родителей и троих детей из семьи Вороновых (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку в ночь на 30 июля, когда ракета попала в частный дом многодетной семьи в пригороде Кривого Рога.

Об этом говорится в публикации Зеленского в Telegram в четверг, 30 июля.

По его информации, на данный момент подтверждена гибель троих детей из семьи Вороновых и их родителей. Судьба еще четверых детей, а также полуторагодовалого внука Артема и Елены Вороновых выясняется.

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«Ужасное преступление российской войны против Украины — против обычных людей, против обычной жизни», — написал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что трагедию украинцев должны видеть «те, кто принимает решения — решения в Пентагоне, в европейских столицах и везде в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизни».

Зеленский напомнил о насущной необходимости усиления украинской ПВО.

И подытожил: «Это российское зло можно остановить только всем миром. Никто в мире не может быть оставлен один на один с таким террором».

В ночь на четверг, 30 июля, в поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области произошло прямое попадание российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья Вороновых.

Всего в ночь на 30 июля войска государства-агрессора РФ применили для массированного комбинированного удара по Украине 358 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 320 целей.

Российские оккупанты нанесли удары по разным регионам Украины — в частности, Львов атаковали 22 ракетами. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. В Киеве из-за российской ракетной атаки возникли пожары на трех локациях.