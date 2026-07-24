Киевская ОВА подтвердила удар РФ по полигону в Бучанском районе

24 июля, 14:45
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Россияне нанесли баллистический удар по Киевской области (Фото: ГСЧС Украины)

Россияне нанесли баллистический удар по Киевской области (Фото: ГСЧС Украины)

Киевская областная военная администрация подтвердила, что в пятницу, 24 июля, государство-агрессор РФ нанесло баллистический удар по территории частного полигона, где проходила выставка вооружений.

Об этом сообщил врио главы КОВА Руслан Олейник.

По его данным, больше всего пострадал Бучанский район; там есть погибшие и пострадавшие.

«По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — отметил Руслан Олейник.

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24 июля российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка вооружений. В результате атаки погибли шесть человек, есть разрушения.

Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по локации, где находились представители оборонной промышленности.

Ранее основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что российские войска нанесли удар по полигону, где проходила выставка оборонной продукции. Бывший советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что, вероятно, речь шла именно о баллистической атаке на Киевскую область.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Баллистические ракеты Киевская область Война России против Украины Киевская ОГА

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